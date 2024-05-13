На Южной окружной случилась авария

На Южной окружной в сторону Москвы произошло ДТП. Фото с места происшествия опубликовали 13 мая в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На фото видно, что в ДТП столкнулись большегруз и легковой автомобиль.

Подробности аварии неизвестны.