На Южной окружной случилась авария

На Южной окружной в сторону Москвы произошло ДТП. Фото с места происшествия опубликовали 13 мая в группе «Подслушано у водителей Рязани».
На фото видно, что в ДТП столкнулись большегруз и легковой автомобиль.
Подробности аварии неизвестны.
На Южной окружной в сторону Москвы произошло ДТП. Фото с места происшествия опубликовали 13 мая в группе «Подслушано у водителей Рязани».
На фото видно, что в ДТП столкнулись большегруз и легковой автомобиль.
Подробности аварии неизвестны.
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