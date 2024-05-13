Понедельник, 13 мая, 2024

На Южной окружной случилась авария

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/voditelrzn62

На Южной окружной в сторону Москвы произошло ДТП. Фото с места происшествия опубликовали 13 мая в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На фото видно, что в ДТП столкнулись большегруз и легковой автомобиль.

Подробности аварии неизвестны.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса

Жители Ряжского района пожаловались на состояние дороги

Рязанцы жалуются на холод в детских садах

Актриса Ирина Розанова стала «Совестью» заблудившегося чиновника

Рязанский поклонник SHAMAN Федор Харитонов выступит с песнями любимого певца на Почтовой

Названы главные достижения Шойгу на посту министра обороны

Рязанцев призывают сделать прививку против столбняка

В Петербурге полиция штурмом через окно задержала наркосбытчиков

В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии для студентов до уровня МРОТ

Правнучка лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова объявлена в розыск

Машину депутата Харитонова взорвали в зоне СВО

В программе «Вести. Дежурная часть» рассказали об исчезнувшем рязанце Сергее Пинтелине

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса

Новости Рязани
Tele2 не выявила изменений в поведении клиентов в социальной сети в ходе исследования активности пользователей TikTok.

Жители Ряжского района пожаловались на состояние дороги

Новости Рязани
Фото дороги появились в сети 13 мая.

Рязанцы жалуются на холод в детских садах

Новости Рязани
В одном из детских садов Рязани температура в помещении составила +11 градусов.

Актриса Ирина Розанова стала «Совестью» заблудившегося чиновника

Новости Рязани
В авторском скетч-шоу Сергея Светлакова появятся Ирина Розанова, Демис Карибидис, Светлана Листова и другие актеры.

Рязанский поклонник SHAMAN Федор Харитонов выступит с песнями любимого певца на Почтовой

Новости Рязани
Сольный концерт Федора Харитонова состоится сегодня, 13 мая.