Астропсихолог Виктор Дао советует Весам и Козерогам сохранять энергию и доверять своей интуиции, чтобы избежать неожиданных испытаний 15 мая. Об этом сообщает «Рамблер.Гороскопы».

15 мая для Весов обещает быть насыщенным и тревожным днём. Вам предстоит решать не только свои проблемы, но и помогать другим. Однако, если вы будете прислушиваться к своему внутреннему голосу, то сможете успешно преодолеть самые сложные задачи и получить выгоду от ситуации. Возможно, даже коллега, с которым у вас недавно возник конфликт, окажет вам помощь на работе.

Совет астролога: постарайтесь не переутомляться, так как это может ухудшить ваше состояние.

Для Козерогов 15 мая тоже будет напряжённым днём, но вы сможете решить финансовые вопросы и даже сделать удачные небольшие покупки. Близкий человек может помочь вам выбраться из трудной рабочей ситуации. Важно обсудить свои переживания с семьёй, это поможет вам преодолеть сложности.

Совет астролога: доверьтесь своей интуиции, чтобы избежать неприятных моментов.