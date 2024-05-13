Бузова раскрыла правду об отношениях с Тимуром Батрутдиновым

Ольга Бузова, известная российская телеведущая и певица, поделилась в интервью Ляйсан Утяшевой на шоу «Дерзкая готовка» своими мыслями о том, почему у неё не сложились отношения с комиком Тимуром Батрутдиновым. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам Ольги, они с Тимуром были хорошими друзьями, но, как оказалось, этого было недостаточно для того, чтобы построить романтические отношения. Она считает, что когда дело касается симпатии, всё должно происходить быстро.
Кроме того, в интервью Ольга рассказала о своих планах на будущее. Она мечтает создать семью и больше не будет ждать год, чтобы услышать предложение от любимого человека.