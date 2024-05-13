Бузова раскрыла правду об отношениях с Тимуром Батрутдиновым

Ольга Бузова, известная российская телеведущая и певица, поделилась в интервью Ляйсан Утяшевой на шоу «Дерзкая готовка» своими мыслями о том, почему у неё не сложились отношения с комиком Тимуром Батрутдиновым. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам Ольги, они с Тимуром были хорошими друзьями, но, как оказалось, этого было недостаточно для того, чтобы построить романтические отношения. Она считает, что когда дело касается симпатии, всё должно происходить быстро.

«Он лапочка, да. Мы с ним хорошие друзья, как выяснилось. Так ни до чего и не дошло. Потому что мы слишком долго были друзьями. У нас была взаимная симпатия», — призналась Ольга.

Кроме того, в интервью Ольга рассказала о своих планах на будущее. Она мечтает создать семью и больше не будет ждать год, чтобы услышать предложение от любимого человека.