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Понедельник, 6 декабря, 2021
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В Шилове рецидивист убил пожилого соседа из-за велосипеда

7info

В посёлке Шилово произошло убийство, сообщает «МК Рязань».

По данным СМИ, 4 декабря 42-летний неоднократно судимый мужчина нанёс смертельный удар ножом своему пожилому соседу.

Перед этим подозреваемый одолжил у пенсионерка велосипед, обещав вернуть к определённому времени, чтобы хозяин смог поехать по делам. В назначенный час молодой сосед велосипед не вернул. Тогда пенсионер пошёл домой к знакомому.

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Мужчины поссорились. Хозяин схватил палку, попытался ударить гостя, но помешала находившаяся дома мать. После этого подозреваемый взял нож и воткнул пенсионеру в ногу, попав в артерию.

Женщина пыталась оказать пострадавшему помощь, но не смогла — оон умер, потеряв много крови.

Уголовное дело следователи возбудили по статье УК РФ «Убийство». 6 декабря суд решит вопрос о мере пресечения задержанному.

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