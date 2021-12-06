В Шилове рецидивист убил пожилого соседа из-за велосипеда

В посёлке Шилово произошло убийство, сообщает «МК Рязань».

По данным СМИ, 4 декабря 42-летний неоднократно судимый мужчина нанёс смертельный удар ножом своему пожилому соседу.

Перед этим подозреваемый одолжил у пенсионерка велосипед, обещав вернуть к определённому времени, чтобы хозяин смог поехать по делам. В назначенный час молодой сосед велосипед не вернул. Тогда пенсионер пошёл домой к знакомому.

Реклама

Мужчины поссорились. Хозяин схватил палку, попытался ударить гостя, но помешала находившаяся дома мать. После этого подозреваемый взял нож и воткнул пенсионеру в ногу, попав в артерию.

Женщина пыталась оказать пострадавшему помощь, но не смогла — оон умер, потеряв много крови.

Уголовное дело следователи возбудили по статье УК РФ «Убийство». 6 декабря суд решит вопрос о мере пресечения задержанному.