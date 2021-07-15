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Четверг, 15 июля, 2021
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В Рязани спасли двух женщин, которых затягивало под дебаркадер

7info
В Рязани спасли двух женщин, которых затягивало под дебаркадер
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В субботу, 10 июля, сотрудники ГИМС спасли двух женщин, которых начало затягивать под дебаркадер. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Рязанки купались на необорудованном пляже в Лесопарке рядом с пристанью. Они решили доплыть до буйка, но не учли, что на середине реки течение сильное. Пловчих начало сносить под дебаркадер.

К счастью, рядом оказался патруль ГИМС. Услышав просьбы о помощи, сотрудники МЧС начали спасательную операцию. Использовали специальный трос.

Рязанка повезло, им даже не потребовалась медицинская помощь.

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