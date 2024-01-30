В Рязанском районе проведут бесплатную вакцинацию против бешенства

Рязанская райветстанция 1 февраля проведёт бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства в деревне Секиотово. Об этом сообщила ВКонтакте администрация Рязанского района.

Вакцинация пройдёт:

— ул. Юбилейная, д. 5 (около столовой) — с 9:30 до 10:00;

— ул. Юбилейная, д. 27 (м-н «Лесок») — с 10:05 до 10:35;

— ул. Центральная, д. 19 (м-н «Все для вас») — с 10:40 до 11:10;

— ул. Зеленая, д. 18 (около детской площадки) — с 11:15 до 11:45;

— ул. Весенняя, д. 20 (около контейнерной площадки) — с 11:50 до 12:20;

— ул. Новое-Секиотово, д. 35 (около контейнерной площадки) — с 12:25 до 13:00;

— ул. Цветочная д. 3 (около контейнерной площадки) — с 13:05 до 13:35.

Ветеринары просят привести домашних животных на прививку.