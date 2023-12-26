В Рязанской облдуме подвели итоги осенней сессии

Итоги осенней сессии подвели на заседании Рязанской областной Думы, которое состоялось в понедельник, 25 декабря. В работе принял участие губернатор Павел Малков, сообщает сайт регионального парламента.

Говоря о результатах законотворческой деятельности, председатель регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что за отчетный период принято 45 законов, 10 законопроектов — к рассмотрению в повестке.

— Вместе с правительством региона проведена большая работа по подготовке областного трехлетнего бюджета. Бюджет обеспечивает исполнение всех социальных обязательств. Развитие медицины, образования, культуры и спорта, модернизация ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство территорий — все это в утвержденном бюджете. На реализацию 13 национальных проектов в 2024 году выделено более 17 млрд рублей. Наша общая задача — обеспечить максимально эффективное использование бюджетных средств, — рассказал Аркадий Фомин.

Также глава Рязанской областной Думы акцентировал внимание на законодательном обеспечении поддержки участникам СВО и их семьям, а также поблагодарил всех неравнодушных жителей, коллег — депутатов за помощь в подготовке и отправке гуманитарных грузов.

— Мы расширяли и дополняли федеральные меры поддержки. Теперь все участники специальной военной операции смогут получить субсидию на догазификацию жилых помещений. Ветераны боевых действий, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ, получили право на бесплатный земельный участок. В совокупности на выплаты нашим бойцам в областном бюджете заложено около 722 млн рублей. Совместно с правительством мы смогли выстроить в регионе комплексную систему поддержки участников СВО. На прошедшем Совете законодателей при Полномочном представителе Президента РФ в ЦФО Игорь Олегович Щеголев отметил наш регион как один из лидеров в этой работе. Уверен, что парламентарии, независимо от партийной принадлежности, и впредь будут едины в решении этих вопросов.

Особое внимание, по словам Аркадия Фомина, будет уделено поддержке и развитию семейных ценностей, защите материнства и детства:

— Президент РФ объявил 2024 год Годом семьи. В начале текущего года депутаты поддержали ряд инициатив губернатора Рязанской области по поддержке семей с детьми. Были введены единовременные пособия при рождении ребенка. Многодетные семьи получили право на денежную компенсацию за земельный участок. Данные выплаты будут продолжены. На эти цели в бюджете предусмотрено 180 млн рублей. 195 млн заложено на предоставление регионального материнского капитала.

Отдельно спикер регионального парламента отметил укрепление межпарламентского сотрудничества: подписание Соглашений с Государственным Советом Республики Адыгея и Законодательным собранием Санкт-Петербурга.

Говоря о планах на перспективу, Аркадий Фомин заявил о дальнейшей работе над законами, которые позволят Рязанской области активнее развиваться.

Выступая перед депутатами, глава региона Павел Малков подчеркнул, что работа областной Думы проходила в непростых условиях и была выполнена ответственно и профессионально.

— Хочу сказать большое спасибо за конструктивное взаимодействие абсолютно по всем вопросам. Вместе вырабатываем нужные решения. Руководствуемся интересами области, мнением жителей. Спасибо за понимание, поддержку инициатив регионального Правительства. За командную работу. Мы с вами обязательно должны обеспечить эффективность каждого бюджетного рубля. Нам нужно добиться новых реальных результатов, которые меняют жизнь людей в регионе к лучшему. Будем совместно решать проблемные вопросы, использовать все возможности, все резервы. Дороги, соцобъекты, ЖКХ, капремонт домов, здравоохранение, образование, благоустройство, экология и так далее. Всё, что важно для людей.

Завершая выступление, Аркадий Фомин поблагодарил губернатора, правительство региона, депутатов, руководителей территориальных органов за успешное сотрудничество.