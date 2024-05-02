Выпускнику Рязанского училища ВДВ присвоили звание Героя России посмертно

Командир взвода десантно-штурмовой роты прапорщик Дмитрий Дарченко получил звание Героя Российской Федерации посмертно. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщает Telegram-канал «ВДВ России».

Дмитрий Дарченко погиб 29 августа 2023 года в боях у села Работино Запорожской области. Ему было 22 года.

Дарченко окончил Рязанское воздушно-десантное училище.

На передовую попал в первые дни СВО. За время службы был награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия», орденом Мужества.