В Рязанской области заработал Единый контакт-центр по вопросам соцподдержки населения

И. о. заместителя председателя правительства региона Валерий Емец принял участие в открытии Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – службы поддержки в социальной сфере по единому федеральному телефонному номеру 8-800-600-00-00.

Единый контакт-центр центр создан на площадке Управления социальной защиты населения Рязанской области в рамках реализации Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы и стратегии цифровой трансформации региона.

С открытием Единого контакт-центра жители Рязанской области могут бесплатно позвонить по единому федеральному телефонному номеру 8-800-600-00-00 с любых телефонов (мобильных и городских) или оставить обращение на портале Госуслуг.

Около 350 тыс. жителей региона, ежегодно получающих социальную поддержку, смогут получить необходимую информацию по вопросам выплаты семьям с детьми, компенсации и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также социального обслуживания граждан. Информационным сопровождением будет охвачено предоставление более 70 государственных услуг.

«Работа в новом формате оперативно обеспечит потребности граждан в актуальной и достоверной информации о получении мер социальной поддержки и повысит качество предоставления государственных услуг» – отметил Валерий Емец.

До внедрения единого федерального номера телефона 8-800-600-00-00 возможность получения консультаций по вопросам получения мер поддержки в социальной сфере и записи на прием в клиентские службы в Рязанской области предоставлялась по многоканальному единому социальному телефону 8 (4912) 513-600. Операторами на линии в месяц проводится прием и обработка свыше 10 тысяч звонков, обработка звонка занимает в среднем 5 минут.