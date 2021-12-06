В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для рабочих и лиц старше 60 лет

В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Лариса Сараева. Документ публикован 6 декабря.

Также прививки от COVID-19 становятся обязательными для работников санитарно-оздоровительных организаций, рабочих промышленных предприятий, людей, живущих в социальных учреждениях.

Также расширен список профессий, при которых вакцинация обязательна.

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На данный момент уровень вакцинации населения региона составляет 38,5%. По мнению Роспотребнадзора, этого недостаточно, из-за чего и введены новые меры.