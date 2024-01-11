В Рязанской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика

В Рязанском районе на 483-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло ДТП с участием легковушки и грузовика.

По предварительной информации, вечером 10 января водитель автомобиля «Киа Рио», 41-летний житель Касимова, столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак» под управлением 54-летнего жителя Ярославской области.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры, 51 года и двое детей 7 и 2 лет, получили травмы. Все они были госпитализированы в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.