В Рязани выбрали «Мисс УИС»

Восемь сотрудниц уголовно-исполнительной системы Рязанской области приняли участие в финале регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс УИС 2023», сообщает пресс-служба ведомства.

В финале конкурса на сцене Академии ФСИН за победу боролись 4 представительницы УФСИН Рязанской области и 4 представительницы Академии.

Конкурсантки рассказали о своём крае, прорекламировали профессию с помощью видеороликов. Зрители увидели дефиле красавиц в форме и вечерних платьях, а также их творческие номера.

Перед появлением на сцене участницы прошли тестирование по физической культуре, стреляли из пистолета, делились знаниями правил и нормативных документов.

Среди представительниц УФСИН титулы завоевали:

«Мисс Оригинальность» — сотрудница ИК-6 Ангелина Кузнецова

«Мисс Очарование» и «Приз зрительских симпатий» — представительница больницы для осужденных Виктория Жукова.

«Вице-мисс» — инспектор отдела кадров СИЗО-1 Ольга Вечкаева

«Мисс УИС-2023» — оперуполномоченный ИК-2 Анастасия Барышникова.

Среди красавиц академии титул «Вице-мисс УИС» получила Ольга Климюк. «Мисс УИС — 2023» стала Елена Шамшилова.