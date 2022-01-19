В Рязани установят мемориальную доску Борису Репину

На здании РязГМУ в Рязани установят мемориальную доску Борису Ильичу Репину, сообщает пресс-служба городской Думы.
Вопрос депутаты рассмотрели на заседании комитета по социальным вопросам.
Мемориальная доска будет содержать следующий текст: «Здесь с 1975 по 2021 г. работал Борис Ильич Репин, заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат филологических наук, организатор и декан филологического факультета РязГМУ, возглавлявший кафедру иностранных языков на протяжении 45 лет».
Окончательное решение примет Рязанская гордума.