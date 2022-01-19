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Среда, 19 января, 2022
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В Рязани установят мемориальную доску Борису Репину

7info

На здании РязГМУ в Рязани установят мемориальную доску Борису Ильичу Репину, сообщает пресс-служба городской Думы.

Вопрос депутаты рассмотрели на заседании комитета по социальным вопросам.

Мемориальная доска будет содержать следующий текст: «Здесь с 1975 по 2021 г. работал Борис Ильич Репин, заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат филологических наук, организатор и декан филологического факультета РязГМУ, возглавлявший кафедру иностранных языков на протяжении 45 лет».

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Окончательное решение примет Рязанская гордума. 

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