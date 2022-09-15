Пятница, 16 сентября, 2022
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В Рязани специалисты Водоканала устраняют аварию, оставившую часть города без воды

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В Рязани продолжаются работы по ликвидации аварийной ситуации на Борковской очистной водопроводной станции (ОВС). Подробности сообщила глава городской администрации Елена Сорокина.

Сотрудники Водоканала под руководством заместителя главного инженера предприятия определяют характер повреждения и способ его устранения. Ремонтные работы координирует управление энергетики и ЖКХ мэрии Рязани.

Напомним, авария на Боковской ОВС случилась вечером 15 сентября. Под отключение и под снижение подачи воды попали дома в нескольких районах города — Московском и Советском. Возможно снижение напора воды в Октябрьском районе.

Ориентировочный срок устранения аварии — утро 16 сентября.

В Рязани специалисты Водоканала устраняют аварию, оставившую часть города без воды
В Рязани специалисты Водоканала устраняют аварию, оставившую часть города без воды
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