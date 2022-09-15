7info 15.09.2022 22:02 Массовое отключение воды произошло в Рязани из-за аварии На главнуюНовости Рязани Изображение от wirestock на Freepik Из-за аварии на борковской ОВС часть Рязани осталась без воды. Об этом вечером 15 сентября сообщила глава администрации Елена Сорокина. — Под отключение и под снижение подачи воды попали дома в нескольких районах города — Московском и Советском, возможно снижение давления на жилых домах в Октябрьском районе, — написала Сорокина Вконтакте.— Сейчас специалисты Водоканала работают на месте аварии. На первом этапе они откачают воду, чтобы найти повреждение. Затем начнётся замена повреждённого участка.Ориентировочно работы продолжатся до утра. Буду держать вас в курсе всех этапов работ. Новости СМИ2 Новости СМИ2