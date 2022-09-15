Массовое отключение воды произошло в Рязани из-за аварии

— Под отключение и под снижение подачи воды попали дома в нескольких районах города — Московском и Советском, возможно снижение давления на жилых домах в Октябрьском районе, — написала Сорокина Вконтакте.

— Сейчас специалисты Водоканала работают на месте аварии. На первом этапе они откачают воду, чтобы найти повреждение. Затем начнётся замена повреждённого участка.

Ориентировочно работы продолжатся до утра. Буду держать вас в курсе всех этапов работ.