Суббота, 11 мая, 2024

Развожаев раскритиковал «Пятницу» за шоу, где Севастополь назвали «дырой»

Автор: powder

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскритиковал в телеграм-канале шоу «Большие девочки» на «Пятнице», в которой участница назвала Севастополь «дырой».

По его словам, серию с таким высказыванием опубликовали 10 мая – на следующий день после освобождения города от нацистов.

«Продюсеры и редакторы программы должны понимать, что транслировать такие высказывания недопустимо в любой день, а сейчас это выглядит особенно кощунственно», – отметил Развожаев.

Речь идет о словах 21-летней Арины Киселевой из Севастополя. Она заявила, что решила остаться в Москве и не собирается «возвращаться в свою дыру».

В пресс-службе «Пятницы» уточнили, что мнение канала не совпадает с мнением участницы.

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