В Рязани прошёл XII городской смотр-конкурс строя и песни

25 апреля на территории Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова прошел XII городской смотр-конкурс строя и песни. Мероприятие было посвящено 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
В смотре строя и песни выступали воспитанники военно-патриотических объединений — 18 команд, большую часть из которых представляли юнармейские отряды образовательных организаций города Рязани.
Конкурсная программа включала 4 номинации: «Осмотр и оценка внешнего вида», «Конкурс на лучшее прохождение торжественным маршем», «Конкурс на лучшее исполнение строевой песни», «Одиночная строевая выучка».
По итогам смотра-конкурса места распределились следующим образом:
Юнармейцы в возрасте 10-13 лет:
1 место — МБОУ «Школа № 58»;
2 место — ДЮЦ «Звезда»;
3 место — МБОУ «Школа № 51».
Юнармейцы военно-патриотических объединений в возрасте 14-18 лет:
1 место — МБОУ «Школа № 58»;
2 место — МАОУ «Школа № 47»;
3 место — ДЮЦ «Звезда».
Обучающиеся общеобразовательных учреждений в возрасте 14-18 лет:
1 место — МБОУ «Школа № 46»;
2 место — МБОУ «Школа № 40»;
3 место — МБОУ «Школа № 75».