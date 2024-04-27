Суббота, 27 апреля, 2024

В Рязани прошёл XII городской смотр-конкурс строя и песни

Автор: 7info

Опубликовано

25 апреля на территории Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова прошел XII городской смотр-конкурс строя и песни. Мероприятие было посвящено 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В смотре строя и песни выступали воспитанники военно-патриотических объединений — 18 команд, большую часть из которых представляли юнармейские отряды образовательных организаций города Рязани.

Конкурсная программа включала 4 номинации: «Осмотр и оценка внешнего вида», «Конкурс на лучшее прохождение торжественным маршем», «Конкурс на лучшее исполнение строевой песни», «Одиночная строевая выучка».

По итогам смотра-конкурса места распределились следующим образом:

Юнармейцы в возрасте 10-13 лет:

1 место — МБОУ «Школа № 58»;

2 место — ДЮЦ «Звезда»;

3 место — МБОУ «Школа № 51».

Юнармейцы военно-патриотических объединений в возрасте 14-18 лет:

1 место — МБОУ «Школа № 58»;

2 место — МАОУ «Школа № 47»;

3 место — ДЮЦ «Звезда».

Обучающиеся общеобразовательных учреждений в возрасте 14-18 лет:

1 место — МБОУ «Школа № 46»;

2 место — МБОУ «Школа № 40»;

3 место — МБОУ «Школа № 75».

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