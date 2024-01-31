В Рязани определён подрядчик на строительство нового здания поликлиники № 11

Строительством нового здания поликлиники № 11 в Рязани займётся ООО «Термис». Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Компания стала единственным участником конкурса по выбору подрядчика. Стоимость контракта составляла 1 млрд 537 млн 927 тыс 009,20 руб.

Контракт с победителем конкурса заключён.

Новое здание поликлиники № 11 построят в Дашково-Песочне.

Ранее 7info подробно рассказывало о строительстве новой поликлиник в Рязани. Под неё выделен участок на пересечении улицы Серёжина гора и Васильевского переулка, разработана проектно-сметная документация.

Новая поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену, будет обслуживать 50 тысяч человек. Площадь здания — 11,4 квадратных метров, там расположатся кабинеты 30 врачебных участков.