7info публикует эскиз здания поликлиники, которую собираются построить в Дашково-Песочне

Пресс-служба Минздрава Рязанской области предоставила агентству 7info эскизы здания новой поликлиники, которую собираются построить в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани.

На данный момент выделен участок под строительство на пересечении улицы Серёжина гора и Васильевского переулка, разработана проектно-сметная документация. Начать строительство планируется в 2024, ввести объект в эксплуатацию — в 2025 году.

Новая поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену, будет обслуживать 50 тысяч человек. Площадь здания — 11,4 квадратных метров, там расположатся кабинеты 30 врачебных участков.

Кроме того, в медицинском учреждении планируют разместить травмпункт, клинико-диагностическую лабораторию, рентгенологическое отделение, отделение УЗИ и функциональной диагностики, дневной стационар, хирургию, отделение физиотерапии, отделение медицинской профилактики. Также приём будут вести узкие специалисты.

Сейчас пациентов из Дашково-Песочни обслуживает поликлиника больницы № 11. Здание построено в 1974 году. Поликлиника рассчитана на 25 тысяч человек, но прикреплено к ней 90 тысяч.

Новая поликлиника разгрузит и станет филиалом старой, которая также продолжит работу.