В Рязани начал работать «говорящий» светофор

В Рязани на перекрестке улиц Дзержинского и Гагарина начали работать светофоры, оснащенные устройствами звукового и голосового сопровождения. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

Дублирование сигнала светофора речевым сообщением обеспечит безопасное пересечение проезжей части слабовидящими пешеходами, так как позволяет им ориентироваться в разрешенном пешеходном направлении и создает качественную и безопасную городскую среду для граждан с проблемами зрения. В таком режиме светофоры будут работать с 7.00 до 22.00.

Установке «говорящих» светофоров предшествовала встреча главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой с представителями Рязанского отделения Всероссийского общества слепых в ноябре прошлого года, на которой обсуждались вопросы социальной поддержки слепых и слабовидящих граждан.

Начало работы светофоров оценили представители городских органов власти и общества инвалидов. Подрядчик продемонстрировал возможности специального прибора, который предоставляет возможность кратковременного включения звукового дублирования сигналов в ночное время.

Благодаря установке устройств речевого и голосового сопровождения на светофорах на этом перекрестке слабовидящие рязанцы смогут беспрепятственно посещать социальные объекты, расположенные в этом микрорайоне, в частности, областную специальную библиотеку для слепых.