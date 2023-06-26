В Приморье чудом выжила женщина, которой насквозь проткнули шею гарпуном

В поселке Трудовое в Приморском крае чудом выжила женщина, которой насквозь проткнули шею гарпуном. Видео с ее участием опубликовал телеграм-канал SHOT.

По словам врачей, местной жительнице повредило только лицевой нерв. Ей уже вытащили гарпун из шеи и обещают выписать из больницы на этой неделе.

«Все врачи удивляются моему везению», – призналась женщина.

Она в сознании и уже общается с полицейскими. Причиной случившегося стала ссора соседей, которые поругались из-за того, что вооруженный мужчина воровал электроэнергию. Именно он и выстрелил из ружья в соседку — гарпун пробил ей шею.

Кроме того, по его вине другой мужчина попал в реанимацию с 60 процентами ожогами тела. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.