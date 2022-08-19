В Пятигорске мужчина убил юную беременную любовницу из-за ревности к другой семье

Суд вынес приговор жителю Пятигорска, которого признали виновным в убийстве любовницы, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

По версии следствия, три года назад 40-летний мужчина начал встречаться с 18-летней девушкой. У них начался бурный роман с обилием секса. Некоторое время спустя новая пассия стала требовать, что ее кавалер развелся с женой и бросил своих двоих детей.

Вскоре девушка, которой исполнился 21 год, забеременела. Во время очередной ссоры злоумышленник не выдержал и убил ее, после чего вывез тело на дачный участок и бросил в колодец.

Мужчину приговорили к голам лет колонии, а также к штрафу в размере миллиона рублей в пользу родных убитой.