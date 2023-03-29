Среда, 29 марта, 2023
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В Москве школьник натравил полицию на мать, запретившую играть в компьютер

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Школьник из Алтуфьево вызвал полицию и ложно обвинил мать в избиении, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации издания, 12-летний подросток набрал номер экстренных служб и испуганным голосом заявил о случившемся. Полицейские прибыли на место, но не нашли на мальчике следов от побоев.

Ошарашенная женщина пояснила, что запретила сыну играть в компьютерные игры, так как было поздно, и пора было ложиться спать.

По данному факту стражи порядка проводят проверка.

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