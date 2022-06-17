В Москве ревнивая дама убила жену любовника

Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Москвы, которая подозревается в убийстве жены любовника, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Трагичное происшествие случилось в ночь на 16 июня. Две женщины встретились многоквартирного дома на Херсонской улице. Они стали выяснять отношения. В итоге любовница москвича схватилась за нож и перерезала им жертве шею. Пострадавшая скончалась от полученного ранения.

Непосредственным свидетелем происшествия стал сосед, который и вызвал полицейских с медиками. Мужчина не скрывает, что с подозреваемой хорошо общался, но супруге не изменял.

«У нас ничего не было. Мы просто ходили с собаками гулять. Вот и все. Больше ничего не было. Ревность», – уточнил он.

Дочь подозреваемой рассказала, что москвич ухаживал за ее матерью почти год, не раз дарил цветы и приглашал на свидания. По ее словам, мужчина обещал развестись с супругой, но в итоге передумал.