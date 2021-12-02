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Четверг, 2 декабря, 2021
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В Москве отметили лучшие детские школы искусств и творческие успехи преподавателей

7info7
Фото Минкультуры РФ

Министр культуры России Ольга Любимова наградила лауреатов общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств». Они были учреждены ведомством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры России.

Любимова напомнила, что сегодня в России действуют более 5000 детских школ искусств. В них обучаются почти 2 млн ребят и работают около 110 000 педагогов. Министр добавила, что важно и то, что в этом году удалось закрепить особый статус детской школы искусств.

– Для нас эти конкурсы имеют особое значение, ведь важнейшее направление государственной культурной политики – создание условий для развития детских талантов. Особенно важна здесь роль преподавателя, который как никто другой помогает раскрыть творческий потенциал в каждом ребенке и прививает любовь к искусству. Хочу поблагодарить вас за невероятный труд. Спасибо большое за то, что вы делаете для наших детей, — сказала министр культуры.

Лучшим педагогом стала Юлия Коваленко из Детской школы искусств №1 имени Рубинштейна города Томска, лучшей сельской детской школой искусств стала Каратузская детская школа искусств Красноярского края. Лучшей детской школой искусств признана Центральная детская школа искусств городского округа Химки Московской области.

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