В Минтрансе рассказали о работе паромов и наплавных мостов в Рязанской области в связи с ледоставом

В Минтрансе Рязанской области пояснили, как будут работать паромные переправы и наплавные мосты в регионе в связи с ледоставом. Актуальную на 10 декабря информацию предоставила пресс-служба ведомства.

Так, в Шиловском районе с 10:00 10 декабря будет закрыта паромная переправа через Оку у села Юшта. При становлении устойчивого ледового покрова будет организована ледовая переправа.

В Спасском районе наплавные мосты у сёл Фатьяновка и Троица работают по фактической погоде. Возможны перерывы в 1-6 часов из-за рыхлого снега и льда.

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В Шацком районе движение по наплавным мостам через реку Цна осуществляется в штатном режиме.