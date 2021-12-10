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Пятница, 10 декабря, 2021
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В Минтрансе рассказали о работе паромов и наплавных мостов в Рязанской области в связи с ледоставом

Александр Ильин
Фото: Минтранс Рязанской области

В Минтрансе Рязанской области пояснили, как будут работать паромные переправы и наплавные мосты в регионе в связи с ледоставом. Актуальную на 10 декабря информацию предоставила пресс-служба ведомства. 

Так, в Шиловском районе с 10:00 10 декабря будет закрыта паромная переправа через Оку у села Юшта. При становлении устойчивого ледового покрова будет организована ледовая переправа. 

В Спасском районе наплавные мосты у сёл Фатьяновка и Троица работают по фактической погоде. Возможны перерывы в 1-6 часов из-за рыхлого снега и льда. 

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В Шацком районе движение по наплавным мостам через реку Цна осуществляется в штатном режиме.

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