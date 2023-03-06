В марте и апреле к традиционным ярмарочным площадкам в Рязани добавилась территория возле «Барса на Есенина»

В субботу, 4 марта, в Рязани на ярмарках выходного дня свою продукцию представили 163 рязанских производителя, включая фермеров и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Организуют еженедельные ярмарки региональные минсельхоз и минэкономразвития.

В минувшую субботу реализовано 6 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 5 тонн молока и молочных продуктов, 4 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 1 тонна живой рыбы, 3 тонны картофеля, 3 тонны овощей, 4 тонны яблок и груш, 0,2 тонны мёда и продуктов пчеловодства.

Следующие ярмарки пройдут в областном центре 11 марта на площадках перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь», ТЦ «КИТ» и на улице Дзержинского (территория УРТ).

В марте и апреле дополнительная ярмарочная площадка работает около торгового комплекса «Барс на Есенина».