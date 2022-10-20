В Ленобласти отец взял в заложники 9-летнего сына, узнав об измене жены

Сотрудники полиции задержали жителя Кудрово Ленобласти, который взял в заложники 9-летнего сына, пишет Readovka67.

Инцидент произошел 19 октября. По предварительной версии, мужчина заподозрил жену в измене. Вскоре она с двумя детьми переехала к родителям, а супруг ушел в запой.

На четвертый день злоумышленник подкараулил мальчика по дороге в школу и увел его к себе домой. После этого отец начал названивать его матери названивать с угрозами. Дикие крики и плачь ребенка услышали соседи, которые вызвали полицейских.

К моменту, когда правоохранители прибыли на место происшествия, школьник уже был ранен ножом в шею. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.Позже в отделении полиции мужчина заявил, что очень сожалеет о содеянном.

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