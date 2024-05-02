В Чучкове мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем

Первого мая около 02:10 в посёлке Чучково, рядом с домом 57 на улице Новой, произошло столкновение мотоцикла «ИЖ-Планета», которым управлял 35-летний местный житель, и автомобиля «Мазда», за рулём которого находился 32-летний житель Чучковского района.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте аварии. 30-летний пассажир автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас проводится проверка по факту аварии. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.