В Костромской области с 20 ноября расширяется список мест с входом по QR-коду

В Костромской области расширили список общественных мест, куда будут пускать только по QR-коду. Соответствующее решение принял региональный оперштаб в среду, 17 ноября.

Так, с 20 ноября пропускная система заработает в детских развлекательных центрах, игровых комнатах, организациях в сфере развития творчества, на аттракционах и в зонах игровых автоматов.

Как отметил главный санврач Костромской области Александр Кокоулин, сейчас ситуация с коронавирусом в регионе начинает стабилизироваться. Тем не менее, пускать детей в перечисленные места пока решено лишь в сопровождении взрослых, имеющих соответствующий документ.

Напомним, в настоящий момент QR-коды необходимы для посещения ТЦ, парикмахерских, салонов красоты, культурно-досуговых центров, фитнес-залов, бассейнов, общепита.

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