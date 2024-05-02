Четверг, 2 мая, 2024

В Касимове обнаружили на дереве непарного шелкопряда

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/livekasimov

В группе «Типичный Касимов» опубликовали фотографию дерева, на котором сидят гусеницы непарного шелкопряда.

«Я очень надеюсь, что это не то, о чём я думаю…», — написал автор снимка.

Напомним, на днях непарного шелкопряда сфотографировали в Солотче.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Ассистентка Рогова опубликовала фото и видео из Константинова

Стилист Александр Рогов приехал в Рязань для съемок своего авторского шоу

Врач Шелепов объяснил, чем опасны синяки на теле без причины

Tele2 предлагает провести майские праздники с пользой

Депутаты Рязанской областной Думы высадили аллею в честь юбилея регионального парламента

Администрация Рязани рассказала, сколько будет стоить платная парковка

В Рязани высадили цветы, символизирующие георгиевскую ленту

Прокуратура вмешалась в процесс строительства ФАП в Ухоловском районе

Стало известно, какой оператор будет обслуживать платные парковки в Рязани

Рязанский производитель стройматериалов присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

3 мая в Лесопарке перекроют движение транспорта

Выпускник Рязанского десантного училища Магомеджанов посмертно стал Героем России

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Ассистентка Рогова опубликовала фото и видео из Константинова

Новости Рязани
В Рязани проходят съемки очередного выпуска программы "Рогов в городе".

Стилист Александр Рогов приехал в Рязань для съемок своего авторского шоу

Новости Рязани
О приезде стилиста в Рязань стало известно в конце апреля.

Врач Шелепов объяснил, чем опасны синяки на теле без причины

Новости мира
Если синяки на теле появляются без видимых на то причин, это может говорить о различных дефицитах.

Tele2 предлагает провести майские праздники с пользой

Общество
Tele2 поддерживает стремление своих клиентов интересоваться искусством и проводить время в музеях.

Депутаты Рязанской областной Думы высадили аллею в честь юбилея регионального парламента

Новости Рязани
Депутаты Рязанской областной Думы, сотрудники аппарата и сенатор Игорь...