В Касимове обнаружили на дереве непарного шелкопряда

В группе «Типичный Касимов» опубликовали фотографию дерева, на котором сидят гусеницы непарного шелкопряда.
«Я очень надеюсь, что это не то, о чём я думаю…», — написал автор снимка.
Напомним, на днях непарного шелкопряда сфотографировали в Солотче.
В группе «Типичный Касимов» опубликовали фотографию дерева, на котором сидят гусеницы непарного шелкопряда.
«Я очень надеюсь, что это не то, о чём я думаю…», — написал автор снимка.
Напомним, на днях непарного шелкопряда сфотографировали в Солотче.
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