В Касимове обнаружили на дереве непарного шелкопряда

В группе «Типичный Касимов» опубликовали фотографию дерева, на котором сидят гусеницы непарного шелкопряда.

«Я очень надеюсь, что это не то, о чём я думаю…», — написал автор снимка.

Напомним, на днях непарного шелкопряда сфотографировали в Солотче.