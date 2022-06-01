В этом году в летних лагерях «Смена» и «Сказка» отдохнут 1100 детей

В начале июня в детских оздоровительных лагерях «Сказка» и «Смена» начнется первая смена. Глава администрации города Елена Сорокина проверила их готовность, оценила качество проведенного ремонта.

Оба лагеря находятся в ведении городской администрации. На их подготовку к новому сезону выделено более 20 миллионов рублей: на приобретение мебели, оборудования, инвентаря, проведение противопожарных и санитарно-эпидемиологических мероприятий, лабораторных исследований и ремонт. Планируется, что в лагерях отдохнут за лето 1100 детей.

В «Сказке» открытие запланировано на 15 июня. В лагере установили новые модульные санитарные кабины, в них оборудованы душевые с гигиеническими принадлежностями. Отремонтировано четыре корпуса, все готовы к заселению.

Детские оздоровительные лагеря оснащены тревожными кнопками и системами видеонаблюдения, их будут охранять ЧОПы. Пожарная сигнализация тоже была обновлена.

«Конечно, инфраструктуру лагерей нужно развивать. Планируется, что будет разработана программа по модернизации летних детских учреждений. Чтобы войти в эту программу, поручила подготовить сметы и проекты по ремонту детских лагерей Рязани», – подчеркнула Елена Сорокина.

Заезд в «Смену» состоится завтра, 2 июня. Лагерь готов к заселению детей – выполнен косметический ремонт в корпусах, медпункт лицензирован. Но есть и замечания – на выезде из лагеря на дороге ямы. Глава администрации поручила ответственным специалистам обследовать территорию.

Сотрудники лагеря «Смена» рассказали про образовательную программу и досуг. В этом году сезон посвящен Году культурного наследия народов России, 100-летию со дня создания пионерской организации, 130-летию Константина Паустовского. День в лагере начинается с зарядки, профильные спортивные отряды проводят тренировки. Дети будут участвовать в конкурсах, спектаклях, спортивных и творческих состязаниях.

В течение лета запланировано много мастер-классов с интересными наставниками, с теми, кто состоялся в своей профессии: хореографы, преподаватели, заслуженные тренеры. Также будут работать краткосрочные дополнительные образовательные программы, которые реализовывают педагоги Дворца детского творчества. Для детей будут организованы кружки – фольклор, народная песня, английский язык, ИЗО, спортивные. Кроме того, состоятся межлагерные спортивно-туристические соревнования «Лагериада». В них примут участие команды из физкультурных групп детских оздоровительных лагерей.