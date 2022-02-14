В Ярославле водитель и пассажир устроили «дикую» драку в автобусе

В субботу, 12 февраля в автобусе № 62 в Ярославле произошла «дикая» драка с участием водителя и пассажира, сообщается в группе «Свободный Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте». Ролик, который сняли очевидцы, опубликован в паблике.

По словам пассажиров, молодой человек зашел в салон на одной из остановок в Дзержинском районе. Он небрежно бросил деньги за проезд водителю, что крайне разозлило его. После этого он попытался вытолкнуть пассажира из автобуса.

«Поручень отпусти! По-хорошему выйди!», – кричал шофер.

В итоге оба мужчины вывалились на улицу, где началась драка. Вскоре они вернулись в салон автобуса и продолжили разборки там. Лишь спустя продолжительный промежуток времени их попытались разнять двое мужчин.

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Один из очевидцев утверждает, что после этого оказавшийся на улице пассажир стал перегораживать дорогу автобусу, после чего повис на двери и проехал так остановку. Наконец водитель маршрутки «переехал колесом ему руку и скрылся». Другая горожанка назвала водителя «психованным».