В госдуме рассказали, какие законы вступают в силу с 1 октября

С 1 октября в России вступает в силу ряд законов.

Список правовых актов, которые начнут действовать с октября, опубликовал телеграмм-канал государственной думы.

Так, в России начнет работу прозрачный механизм рекомендаций в интернете. Сайты будут обязаны предоставлять список сведений, которые они собирают о пользователях, и раскрывать механизмы рекомендаций. Это поможет в борьбе с фейками и незаконным использованием личных данных.

На 10,5% будут проиндексированы выплаты военнослужищим и сотрудникам некоторых правоохранительных органов. На 5,5% — выплаты некоторым преподавателям и научным сотрудникам в юриспруденции и работникам федеральных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

Формируется общий подход к определениям и регистрации территорий гаражного назначения, гаражей и гаражных комплексов. Также в законе прописаны нормы управления гаражным комплексом и перечень общего имущества, расположенном в нем.

Сформирован единый подход для оплаты услуг нотариусов. Она будет складываться из федерального и регионального тарифов. Последний будет рассчитан отдельно для каждого региона РФ «по экономически обоснованной формуле». Это поможет сбалансировать и снизить стоимость услуг нотариуса.

За незаконный сбор, контрабанду, умышленное уничтожение или повреждение всех растений, занесенных в Красную книгу, теперь предусмотрена уголовная ответственность.

В договорах кредитования будут указываться полная стоимость страховки и страховых премий, что позволит гражданам получать полную информацию при оформлении кредита.

Двадцати категориям лиц станет легче получить гражданство РФ. В их числе бывшие соотечественники, иностранцы, заключившие контракт на службу в ВС России на срок не менее одного года. Прекращение действия гражданства будет грозить за дезертирство, экстремизм и дискредитация ВС РФ.

В гражданском кодексе РФ систематизированы положения об общем имуществе собственников недвижимости. Так, доля в праве на общее имущество будет пропорциональна площади недвижимости.

Уточняется порядок заключения концессионного соглашения и соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Закон направлен на привлечение частных инвестиций.