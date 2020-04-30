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Советские воины водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине

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24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся первый парад войск действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона в ознаменование Победы над Германией в Великой Отечественной войне.

Было принято решение привезти из Берлина Красное знамя, которое было водружено над Рейхстагом 30 апреля 1945 года разведчиками 150-й стрелковой дивизии Егоровым и Кантария. Пробитое пулями, обагренное кровью, красное знамя стало священной реликвией.

В московской газете «Правда» 3 мая 1945 года были опубликованы фотографии горящего Рейхстага с реющим над его куполом знаменем Победы. Но в Берлине еще шли бои, в самом Рейхстаге засели и стреляли отдельные группы фашистов, а снимки уже стали историческими.

Идею же водрузить красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Сталин на торжественном заседании 6 ноября 1944 года. Эту идею поддержал и Военный совет армии. По всеобщему мнению, флаг над Рейхстагом символизировал окончательное крушение нацизма. Тогда же по образцу государственного флага СССР было в срочном порядке изготовлено девять стягов – столько было дивизий, входивших в состав 3-й ударной армии.

Флаг № 5 – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы, несла группа из трех бойцов, возглавляемая старшим сержантом Ивановым. Иванов получил смертельное ранение при прорыве к верхним этажам здания. Но сержант Егоров и младший сержант Кантария, которых прикрывали их однополчане, смогли водрузить знамя. 30 апреля 1945 года над крышей Рейхстага затрепетал красный флаг, а вслед за этим было поднято еще два.

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