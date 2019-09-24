День рождения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда

24 сентября 1896 года городе Сент-Пол (штат Миннесота, США) родился один из самых знаменитых писателей Америки начала 20 века, признанный классик американской литературы – Фрэнсис Скотт Фицджеральд. В 1917 году он окончил Принстонский университет и сразу ушел добровольцем в армию, где за два года сделал блестящую карьеру

Демобилизовавшись в 1919 году, Фрэнсис некоторое время работал рекламным агентом в Нью-Йорке. Но больше его интересовало литературное творчество, он мечтал стать автором великих произведений. Писать Фицджеральд начал еще во время учебы в Принстоне. Его рассказы и пьесы не раз побеждали в университетских литературных конкурсах. А свой первый роман – «Романтический эгоист» – писатель закончил во время службы в армии, однако этот опыт романиста для Фицджеральда оказался неудачным. Его роман отвергли все издатели. Но начинающий писатель не сдавался.

В 1920-е годы Фицджеральд начинает много писать – стихи, рассказы, пьесы, которые отсылает в разные издания, но все безуспешно. Тогда он взялся за переделку своего романа. И в 1920 году увидело свет его первое крупное литературное произведение – роман «По ту сторону рая». Он принес Фицджеральду и признание восторженных читателей, и хороший доход.

С этого дня творческая жизнь писателя пошла в гору, его произведения стали печатать в престижных газетах и журналах, гонорары повысились. В одночасье Фрэнсис стал одним из самых богатых авторов Америки, что позволило ему жениться и купить шикарный особняк на Манхэттене. К тому же он стал кумиром американской молодежи, его книги обожало целое «джазовое поколение».

После «взлета» Фицджеральд с супругой стали жить на широкую ногу. Но писатель не только сорил деньгами, вытворял всякие глупости вместе с молодой женой и шокировал своими выходками американских обывателей, но и много работал. Днями он развлекался, а ночами создавал свои литературные произведения. В 1922 году был опубликован второй роман «Прекрасные и проклятые», затем вышел сборник рассказов «Сказки века джаза» и другие произведения.

В 1924 году молодая чета Фицджеральд перебралась в Европу. Живя в Париже, Фрэнсис знакомится с Э.Хемингуэем и другими американскими литераторами. Тогда же он заканчивает и публикует свой роман «Великий Гэтсби», который многие критики считают шедевром американской литературы того времени.

Однако немного позднее сам Фицджеральд назовет эти годы, прожитые в Европе, трагическими и бесплодными. Он много писал для различных изданий, чтобы обеспечить тот образ жизни, к которому привык. Но его жена начинает сходить с ума (ей поставят диагноз шизофрения). Фрэнсис, тяжело переживая все происходящее, начинает злоупотреблять алкоголем. Многие считали тогда, что он «закончился как художник». Однако впереди писателя ждала новая творческая удача – роман «Ночь нежна», написанный им на личном биографическом материале и ставший впоследствии образцом американской классической литературы.

Роман был опубликован автором в 1934 году. В его основу легла личная драма писателя – душевная болезнь его любимой жены. Из истории ее болезни он черпал физиологические особенности своей героини.

В 1937 году Фицджеральд начинает работать сценаристом в Голливуде, и за годы жизни там он также написал серию рассказов и статей, в основном автобиографического характера, а еще начал работу над романом «Последний магнат», который не успел завершить.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд умер от сердечного приступа 21 декабря 1940 года в Голливуде (штат Калифорния, США), оставив неизданными свои рукописи: роман «Последний магнат» (1941), книга автобиографического характера «Крах» (1945), сборник «Рассказы Ф. С. Фицджеральда» (1951). Эти произведения писателя были опубликованы после его смерти друзьями-литераторами.

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