Московский цирк на Цветном бульваре принял первых зрителей

Старый Московский цирк на Цветном бульваре – один из старейших стационарных цирков России, он начал свою работу 20 октября 1880 года. Сначала в цирке было пять рядов кресел, ложи, бельэтаж, вторые места с деревянными ненумерованными лавками и стоячая галерея. Потом здание не раз подстраивалось и достраивалось, но весь свой долгий век служило цирку.

Самые знаменитые артисты выступали на его манеже. Анатолий и Владимир Дуровы, Виталий Лазаренко, Вильмямс Труцци со своими вышколенными лошадьми. Непревзойденные прыгуны Сосины. Первоклассные жокеи Василий Соболевский и Герберт Кук. Грациозная танцовщица Марта Сур. Акробаты Океанос. Несравненные эквилибристки сестры Кох. Знаменитый «хитрец» Кио, завороживший всех мальчишек.

Цирк прославили его знаменитые режиссеры, и каждый был неутомим в поиске. Арнольд Арнольд привел клоунов в таинственный аттракцион Кио. Борис Шахет заставил изящных танцовщиц сделать своими партнерами громадных корниловских слонов. Успеху цирка во многом способствовала работа в нем Художественного руководителя Ю.С. Юрского, который прогремел своими театрализованными парадами-прологами, главного режиссера М.С. Местечкина, режиссера-постановщика А.Г. Арнольда, директоров Н.С. Байкалова и А.В. Асанова. Художественный руководитель студии циркового искусства Изяслав Немчинский создал на московском манеже подлинное откровение века – «Медвежий цирк» Валентина Филатова. Цирк на Цветном бульваре все время вел поиск – новых номеров, новых спектаклей, новых имен. В 1919 году по декрету В.И. Ленина цирк был национализирован и стал первым государственным цирком.

Здесь началась неувядаемая слава Карандаша. Не единожды выступал в старом цирке «солнечный клоун» Олег Попов. На московском манеже засияла звезда «клоуна с осенью в сердце» Леонида Енгибарова, который называл себя заочным учеником Чарли Чаплина.

В 1983 году руководство цирком принял Народный артист СССР, знаменитый клоун и артист Юрий Никулин.

13 августа 1985 года состоялось последнее представление в старом здании цирка. 19 октября 1987 года была произведена закладка первого камня для строительства нового здания, и туда же замурована капсула. 29 сентября 1989 года состоялось открытие нового здания Старого Московского цирка программой «Здравствуй, Старый цирк!».

В декабре 1996 года после 75-летнего юбилея Юрия Никулина цирку было присвоено имя «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре». Сегодня Старый Московский цирк на Цветном бульваре по-прежнему радует зрителей новыми интересными программами.

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