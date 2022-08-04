В дорожной аварии в центре Рязани пострадали три человека.

ДТП произошло накануне около 21:10 возле дома 80/44 на Первомайском проспекте. Предварительные данные сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

На регулируемом перекрёстке столкнулись Hyundai Palisade, за рулём которого находился 38-летний житель областного центра, и Kia Rio под управлением 22-летного местного жителя.

Водитель Kia, его 22-летняя пассажирка и 22-летний пассажир пострадали и обращались за медпомощью. Ведётся проверка инцидента.