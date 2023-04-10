Управление капстроительства Рязани опубликовало реестр выданных разрешений на строительство жилья

Управление капитального строительства рязанской мэрии опубликовало ежеквартальный реестр выданных разрешений на строительство объектов жилищного строительства в областном центре, не введённых в эксплуатацию. В городе насчитывается 76 таких разрешений. Информация приводится по данным на 31 марта этого года.

В перечне – объекты рязанских застройщиков, у которых в ближайшие месяцы завершается срок действия разрешения на строительство, и тех, кто получил это разрешение недавно.

Цель публикации – информирование граждан с договорами долевого участия и потенциальных покупателей на первичном рынке жилья о строящихся многоквартирных домах в Рязани.

По Градостроительному кодексу РФ, срок действия разрешения на строительство может быть продлён по заявлению застройщика. Также он может обратиться за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию раньше заявленного срока.