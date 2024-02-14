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Участники нацпроекта «Производительность труда» представили Рязанскую области на выставке-форуме «Россия»

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Предприятия Рязанской области, участники национального проекта «Производительность труда», представили промышленный потенциал региона на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. 14 февраля производитель канцелярских товаров для учебы и творчества «Рельеф-Центр» и Ассоциация производителей детских автокресел и колясок «Приоритет» показали свою продукцию в рамках Дня промышленности.

«Благодаря использованию современных технологий, высокому качеству и разнообразию ассортимента продукция предприятий пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. Руководство компаний использует возможности господдержки, которые предоставляются им как участникам национального проекта «Производительность труда», ― отметила на своей странице в соцсети заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

День промышленности проходил 14 февраля и был посвящен технологическому развитию, кадровому обеспечению, экспортному потенциалу, региональному маркетингу и мерам государственной поддержки промышленности. Деловая программа Дня промышленности открылась пленарной сессией. О ключевых достижениях и вызовах отрасли за последние годы рассказал вице-премьер ― глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В мероприятии также приняли участие представители минэкономразвития Рязанской области во главе с министром Андреем Ворфоломеевым.

Участники нацпроекта «Производительность труда» представили Рязанскую области на выставке-форуме «Россия»
Участники нацпроекта «Производительность труда» представили Рязанскую области на выставке-форуме «Россия»
Участники нацпроекта «Производительность труда» представили Рязанскую области на выставке-форуме «Россия»
Участники нацпроекта «Производительность труда» представили Рязанскую области на выставке-форуме «Россия»
Участники нацпроекта «Производительность труда» представили Рязанскую области на выставке-форуме «Россия»

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