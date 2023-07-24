У жителя Рязанской области обнаружили плантацию конопли

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2023» правоохранительные органы УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский» выявили и прекратили незаконную посадку конопли, осуществленную жителем Кораблинского района.

Полицейские, основываясь на оперативно-значимой информации, произвели обыск в домовладении 40-летнего жителя деревни Октябрь, который является безработным. На его приусадебном участке обнаружено 116 кустов конопли.

Мужчина пояснил, что выращивал коноплю для личного потребления и изготовления марихуаны. В доме полиция изъяла 153 грамма готового наркотика.

В отношении злоумышленника сотрудниками дознания и следствия МО МВД России «Кораблинский» возбуждено уголовное дело по статьям 231 (незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере) и 228 (незаконные изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере) Уголовного кодекса РФ.

Полиция продолжает мероприятия в рамках операции «Мак-2023».