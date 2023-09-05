Вторник, 5 сентября, 2023
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Тревел-блогерша рассказала, почему русских не любят за границей

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Путешественница и блогерша Саша Коновалова рассказала на платформе «Дзен», почему русских не любят за границей.

По ее мнению, это может быть связано с незнанием соотечественниками иностранных языков.

«Вся беда в том, что многие наши соотечественники путешествуют без знания базового английского», – пояснила Коновалова.

Девушка считает, что с учетом что русская речь звучит громко и напористо, многие фразы могут звучать жестко.

В качестве примера она привела случай на массаже в Таиланде, когда российская туристка попросила массажисток говорить тише фразой «shut up» (заткнитесь). Коновалова считает, что тайские женщины чувствительны и могли затаить обиду.

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