На Окской водозаборной станции прошла встреча руководства «Водоканала» с активными рязанцами

Встреча представителей МП «Водоканал» с активными жителями Рязани – председателями общественных организаций, ТОС Октябрьского и Советского районов состоялась 12 февраля на Окской водоочистительной станции. Горожанам показали фильтровальный зал Окской очистной водопроводной станции, а также провели в лабораторию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.



Участникам встречи рассказали о технологии фильтрации воды, подаваемой потребителям, ответили на интересующие вопросы. В частности, речь шла о специфическом запахе воды из-под крана, о том, с чем это связано, почему проблема коснулась именно Октябрьского и Советского районов.



Активная общественница, член рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по контролю в сфере ЖКХ, руководитель общественной организации «Рязанский региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ» Ольга Каркина и председатель ТОС «Самовский» Наталья Соболева просили рассказать о предпринимаемых муниципальным предприятием мерах.



Рязанцам пояснили, что «рыбный» запах воды появился в тех районах, которые обслуживаются водой с Оки. Специалисты напомнили участникам встречи, что в целях устранения запаха была проведена работа по переподключению потребителей с Дядьковского водозабора на другой, принадлежащий РНПК. Вода с этих сооружений практически в равной пропорции смешивается с артезианской водой из собственных скважин Водоканала и приобретаемой дополнительно у поставщиков.



Заместитель директора муниципального предприятия «Водоканал» Юрий Феоктистов подчеркнул, что сейчас в администрации города создана рабочая группа по этому вопросу.



«На сегодняшний день члены рабочей группы приняли решение о проведении проектного обследования имеющихся сооружений. Необходимо оценить их работу в существующих климатических условиях, а также состояние наполняемости Оки. Затем будут определены те методы и необходимые дополнительные сооружения, которые позволят нормализовать ситуацию», – отметил Юрий Феоктистов.



Руководством предприятия привлечены научно-исследовательские организации из Москвы и Санкт-Петербурга, которые производят необходимые замеры и расчеты и в ближайшее время предоставят план выхода из сложившейся ситуации. Участок водозабора также обследован группой технологов, необходимые пробы взяты на анализ. В ближайшее время они также дадут свои рекомендации.



«Подобная ситуация с возникновением запаха воды уже происходила ранее. Например, в октябре 2014 года. Это сезонное явление. Но тогда был судоходный период, а сейчас навигация закрыта, суда находятся на обслуживании, поэтому использовать их для проведения работ по очистке затона мы пока не можем. Но в дальнейшем, после того, как нами будут получены проектные решения исследовательских институтов, с которыми мы работаем, будет понятно, что конкретно следует делать – чистить Дядьковский затон или переносить забор воды», – рассказала начальник химико-бактериологической лаборатории МП «Водоканал» Наталья Антипова.



Для улучшения качества водопроводной воды Водоканал дополнительно планирует установить угольные фильтры, произвести замену старых труб. Кроме того, специализированная лаборатория предприятия продолжает ежедневный отбор проб воды на анализ и ее проверку по 45 показателям.

