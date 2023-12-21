Татьяна Панфилова приняла участие в акции «Ёлка желаний»

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова присоединилась к благотворительной акции «Елка желаний». Она сняла две открытки, на которых дети записали свои желания.

— Михаил мечтает о тюбинге, а Мирослава — об умной колонке. С большим удовольствием исполню их желания, — отметила Татьяна Панфилова. — Акция «Ёлка желаний» — замечательный проект, благодаря которому дети могут поверить в чудо, а взрослые — стать немного волшебниками.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года и помогает подарить праздник детям из семей, находящихся в непростой жизненной ситуации, многодетных, малообеспеченных, семей участников СВО, а также детям-инвалидам и оставшимся без попечения родителей. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Акция продлится до 28 февраля 2024 года.