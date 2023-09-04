Понедельник, 4 сентября, 2023
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Священник рассказал, что делать, если соседка «колдует»

7info

Игумен Лука (Степанов) рассказал, что делать, если соседка «колдует». Материал портала «Логосъ» опубликован на странице Рязанской епархии ВКонтакте.

Страх колдовства — один из самых распространенных среди людей. Многие боятся «навлечь» на себя несчастье, сглаз, порчу. Но стоит ли христианину принимать такие вещи всерьёз? Мы собрали несколько вопросов, связанных с «потусторонними» силами, и попросили дать пояснения игумена Спасской Пронской пустыни игумена Луку (Степанова).

— Я давно подозреваю, что соседка колдует против меня: всё валится из рук после переезда в новое жилье с новыми соседями. Как я могу себя защитить? Стараюсь с ней не встречаться, но ведь этого мало…

— Рассматривать свою жизнь как затянувшуюся битву с воюющими против нас колдунами — признак душевного повреждения. Уязвимость человека для духов злобы поднебесных — следствие его собственного отступления от Бога. Потому главный рецепт при таких тревожных симптомах, как подозрение в колдовстве соседок, — это собственная частая исповедь, чтение душеполезной литературы по рекомендации приходского священника и занятие свободного времени служением нуждающимся ближним.

— Мы купили квартиру. Старые хозяева не все вещи вывезли, и мы обнаружили среди разного хлама книгу заклинаний и еще какие-то оккультные предметы. А еще мне теперь кажется, что ночью здесь бывают разные шорохи и звуки. У меня мороз по коже: боюсь теперь в этом месте жить. Как нам быть?

— Если образ вашей жизни христианский, то бояться вам совершенно нечего. Нечисть не за предметы держится, а за расположение души. Призовите священника из того храма, где вы часто бываете для исповеди и причащения, и пусть он благословит ваше жилище.

— Вот говорят, что христианину порча не страшна. Но я точно знаю, что коллега угостил меня чаем с приворотным зельем. Мне рассказал об этом его друг. Теперь мне начинает казаться, что я действительно что-то не то к нему чувствую, хотя головой соображаю, что он трижды чужой мне по духу человек. Как быть?

— «Что-то чувствовать» по отношению к плечистому коллеге — ещё не повод считать чаёк с баранками «зельем приворотным». Хотя себя убедить можно в чём угодно. Лучше предусмотрительно быть поосторожнее со своими чувствами и почаще исповедоваться, чем допускать плодиться в своей голове мистическим интригам в стиле Гарри Поттера.

— Можно ли носить одежду умершего? Родственники мужа хотят отдать такие вещи моему папе.

— Конечно, можно. Мы ходим по земле, в которой останки наших предков, и живём в их домах. Верхняя одежда — предмет личного пользования, но вовсе не персонально-одноразовый. Подозревать за ней «дурную энергетику» бывшего хозяина — дело сказочников…

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