Четверг, 28 сентября, 2023
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Строительство детского сада в Захарове идёт с задержкой

7info

Строители детского сада в селе Захарово отстают от графика на 3 недели. Об этом 28 сентября сообщил министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский.

Объект возводит ООО «Центрстрой».

Рабочие наносят штукатурку на первом этаже, начали монтаж электропроводки, заканчивают укладку плит перекрытия второго этажа. Идут работы по благоустройству.

По словам Василевского, сотрудники Минстроя еженедельно выезжают на объект для фиксации проделанной работы.

Срок сдачи детского сада в эксплуатацию — декабрь 2023 года.

Строительство детского сада в Захарове идёт с задержкой
Строительство детского сада в Захарове идёт с задержкой

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