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Вторник, 2 мая, 2023

Стали известные жуткие детали убийства младенца родителями в Ростове

Жителей Ростова-на-Дону подозревают в убийстве своей восьмимесячной дочки, чьи останки нашли в их квартире, сообщил СтарХит.

В конце прошлого месяца мать девочки обратилась к правоохранителям с заявлением о пропаже ребенка.

Вскоре к ней домой на улицу Платона Клятвы пришли полицейские. Они нашли там части тела малышки. Останки лежали в чашках, некоторые фрагменты были изрублены в фарш, перекручены через мясорубку.

По предварительным данным, 23-летняя женщина и 32-летний мужчина причинили ребенку телесные повреждения. После смерти младенца они решили скрыть следы. Для этого они разложили куски трупа в 13 пакетов, которые хотели по очереди выносить на мусорку.

Возбуждено уголовное дело.

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