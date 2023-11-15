Среда, 15 ноября, 2023
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Спрос на HR-специалистов в Рязанской области за год вырос на 81%

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Разрыв между спросом и предложением на рынке труда продолжает увеличиваться, аналитики hh.ru признаются, что не видели ничего подобного за всю историю наблюдений за динамикой вакансий и резюме. Трудоспособное население становится дефицитный ресурсом.

По итогам октября текущего года среднее число активных вакансий в России выросло на 48% по сравнению с октябрем 2022 года. В Рязанской области рост вакансий составил 62%.

За прошедший месяц соискателей с новыми резюме не стало намного больше и на рынке труда Рязанской области, хотя рост в 4% все-таки есть.

В Рязанской области рост вакансий за год в профобласти «Управление персоналом» составил 81%.

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