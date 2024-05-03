Пятница, 3 мая, 2024

За три месяца в Рязанской области выявлено 24 фальшивки

Автор: 7info

Опубликовано

рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

C января по март 2024 года в банковском секторе рязанского региона выявлено 24 поддельных денежных знака — на один больше, чем за тот же период прошлого года.

По-прежнему большинство найденных в регионе подделок составляют банкноты крупных номиналов. В январе–марте проверку на подлинность не прошли 14 купюр номиналом 5000 рублей, две двухтысячные, пять тысячерублевых и одна сторублевка. Также выявлена одна поддельная десятирублевая монета.

Среди денежных знаков иностранных государств обнаружена одна банкнота номиналом 100 долларов США.

«Современные купюры хорошо защищены, чаще всего фальшивки попадают в кошельки людей только из-за невнимательности. В большинстве случаев для проверки не нужно специальной аппаратуры. Достаточно вспомнить правило „Трех П“: изучить банкноту на просвет, потрогать на ощупь, посмотреть под наклоном, — отмечает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова. — Водяные знаки, защитная нить, повышенный рельеф букв, микроперфорация, движущиеся цветные полосы помогут убедиться в подлинности денежного знака».

Признаки всех российских купюр и монет можно найти на сайте Банка России. Также узнать больше можно в приложении «Банкноты Банка России». Банкноту можно найти в каталоге или определить год выпуска и модификации, наведя на денежный знак камеру мобильного телефона. Приложение не проверяет подлинность купюр, но покажет, где именно расположены эти признаки и как они должны выглядеть. Скачать приложение можно на сайте регулятора, использовать другие ссылки не следует для безопасности своего мобильного телефона.

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