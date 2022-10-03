Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям

В субботу, 1 октября, в Рязани состоялось официальное открытие Медико-педагогического центра «Нейроклиника».

Участниками события стали министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, руководители, сотрудники, друзья, партнёры, пациенты уникального для нашего города медицинского учреждения.

В «Нейроклинике» действуют отделение неврологии, эпилептологии, пароксизмальных состояний и нарушений сна; нейрофизиологическое отделение; реабилитационное отделение; коррекционно-педагогическое отделение. Сотрудники центра, большинство из которых являются выпускниками Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, ведут приём пациентов по направлениям: неврология, педиатрия, терапия, психиатрия, нейропсихология, нутрициология и другие.

В центре созданы все условия для реабилитации, в том числе массаж, лечебная и адаптивная физическая культура, тренажёрный зал, биоакустическая коррекция головного мозга. Специалисты большое внимание уделяют повышению квалификации, профессиональному общению с коллегами из других регионов и государств, ведут активную научную и образовательную деятельность, участвуют во всероссийских и международных конференциях.

— Мы стремились объединить лучшие практики и лучших специалистов для создания многофункционального лечебно-диагностического центра в регионе, способного решать любые задачи в области неврологии и смежных дисциплин. Наша команда ориентируется на внедрение новых реабилитационных методик, совершенствование педагогической коррекции особенных детей и обучение родителей по их уходу и развитию. Мы работаем и ждём наших пациентов, — рассказала Юлия Калинина, главный врач Медико-педагогического центра «Нейроклиника», невролог и нейрофизилог высшей квалификационной категории.

С подробной информацией о деятельности центра можно ознакомиться в официальном сообществе в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/public206417531

Адрес Медико-педагогического центра «Нейроклиника»: г. Рязань, улица Павлова, дом 46 пав. Н4, контактный телефон: +7 (4912) 30-07-00.

«Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста»