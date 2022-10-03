Понедельник, 3 октября, 2022
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Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям

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В субботу, 1 октября, в Рязани состоялось официальное открытие Медико-педагогического центра «Нейроклиника».

Участниками события стали министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, руководители, сотрудники, друзья, партнёры, пациенты уникального для нашего города медицинского учреждения.

В «Нейроклинике» действуют отделение неврологии, эпилептологии, пароксизмальных состояний и нарушений сна; нейрофизиологическое отделение; реабилитационное отделение; коррекционно-педагогическое отделение. Сотрудники центра, большинство из которых являются выпускниками Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, ведут приём пациентов по направлениям: неврология, педиатрия, терапия, психиатрия, нейропсихология, нутрициология и другие.

В центре созданы все условия для реабилитации, в том числе массаж, лечебная и адаптивная физическая культура, тренажёрный зал, биоакустическая коррекция головного мозга. Специалисты большое внимание уделяют повышению квалификации, профессиональному общению с коллегами из других регионов и государств, ведут активную научную и образовательную деятельность, участвуют во всероссийских и международных конференциях.

— Мы стремились объединить лучшие практики и лучших специалистов для создания многофункционального лечебно-диагностического центра в регионе, способного решать любые задачи в области неврологии и смежных дисциплин. Наша команда ориентируется на внедрение новых реабилитационных методик, совершенствование педагогической коррекции особенных детей и обучение родителей по их уходу и развитию. Мы работаем и ждём наших пациентов, — рассказала Юлия Калинина, главный врач Медико-педагогического центра «Нейроклиника», невролог и нейрофизилог высшей квалификационной категории.

С подробной информацией о деятельности центра можно ознакомиться в официальном сообществе в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/public206417531

Адрес Медико-педагогического центра «Нейроклиника»: г. Рязань, улица Павлова, дом 46 пав. Н4, контактный телефон: +7 (4912) 30-07-00.

Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям
Специалисты нового медицинского центра Рязани готовы помочь особенным детям

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